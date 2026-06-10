突破洋將主宰 本土雙投點亮希望》黃子鵬「對自己負責」 問不問天不在意

黃子鵬累計局數已達61.2局，是唯一擠進前10名的本土投手。（資料照）

前言︰「黃子鵬VS.李東洺」，近年最耐操對上今年最暴衝的本土先發對決戲碼，原本6月4日排定在澄清湖上演，卻因雨泡湯，球迷掃興錯過好戲。不過，在洋投長期霸榜的中職生態，「老虎」黃子鵬穩健前行，有機會再度單季投滿120局；李東洺異軍突起，後勢看漲，挑戰本土暌違12年的年度勝投王，兩人點燃本土希望之光。

〔記者倪婉君／高雄報導〕在中職洋投當道的年代，黃子鵬今年加盟台鋼雄鷹後展現「第一土投」的價值，儘管因得分援護率偏低目前僅拿2勝，但他的職業態度不會受影響，他接受本報訪問時表示，「進職棒以來，沒有變的心態，上去投的每一顆球就是要對自己負責。」

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局數第3多 土投唯一前10

中職高度倚賴洋投，位居龍頭的味全龍就曾祭出單週5洋投並取得全勝，放眼亞洲職棒非常罕見。在本土先發投手生存不易下，統一獅總教練林岳平就說過，今年可以達成120局的土投可能只有黃子鵬。

黃子鵬前役對味全繳出7局無失分後，累計局數已達61.2局，和樂天桃猿艾菩樂並列第3，能擠進局數前10名的投手，本土也只有他。但在每次先發前他不會設下局數目標，「我比較在做的是跟自己競賽，哪怕只有3局，是不是盡我最大能力去和對手對決，如果是我hold不住，我會給自己不及格的分數，怎麼會沒有想辦法去過那一關。」

富邦悍將李東洺今年先發9場拿下7勝(1敗)，和同樣先發9場、2勝3敗的黃子鵬相比，最大差異在於得分援護率，李東洺的6.97在全聯盟達成規定局數的先發投手排名第1，黃子鵬則為2.92。台鋼總教練洪一中說，有時候投手真的要看運氣，防護率5的可以拿3勝，黃子鵬卻只有2勝，「我想換作是洋投，如果每次都這樣早就跳腳了。」

黃子鵬則表示不會在意，「能不能把自己的工作做好還是比較重要，我今年被打4分時，也是隊友幫我打回來的。」當旁人向他說辛苦了，他回說：「沒有啦，大家都辛苦了！」身為純中職養成的第一位百萬月薪土投，他投出最佳示範。

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