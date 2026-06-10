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突破洋將主宰 本土雙投點亮希望》李東洺拚半季10勝 瞄準全年100局

2026/06/10 05:30

李東洺目前已7勝，並列聯盟最多勝。（資料照）李東洺目前已7勝，並列聯盟最多勝。（資料照）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將李東洺本季防禦率1.79高居聯盟第4，並以7勝與味全龍梅賽鍶並列最多勝，有機會挑戰中職史上第5位上半季10勝的本土投手，他昨表示，不太在意能拿幾勝，最大的目標是投滿100局，最好能幫助球隊打進季後賽，甚至拿到總冠軍。

變化球刁鑽難攻

與直球互相保護

李東洺指出，今年投球與過去最大的不同在於想法，以前只想用球質跟對方輸贏，現在會把變化球投到不好進攻的位置，造成不一樣的效果去拿出局數，隨著角色從中繼回到先發，變化球的使用方式也不一樣，目前主要球路是直球、卡特球，搭配變速球、曲球，也更懂得讓直球與變化互相保護，在比賽中發揮更好的效果。

李東洺在訓練上也有改變，他去年底就在思考，明明身體還有力氣，在場上卻沒法解決打者，今年開始嘗試增加很多恢復，即便因經典賽集訓提早開機，檢測數值進入6月卻沒有下滑，大致與季初差不多，「以前覺得恢復沒有訓練重要，今年增加恢復的比例，比賽完就立刻恢復，恢復完再開始訓練，重量訓練效果竟然提升。」

李東洺目前7連勝、投50.1局，上半季至少還有3次先發，若能達成上半季10勝，將是中職繼陳義信、郭進興、謝長亨、林晨樺後第4位本土投手，他認為，今年7勝雖已超越過去5年的總和6勝，但不會去想10勝或是更多，唯一在意的是季前設定要投滿100局，希望每場穩定吃6到7局，讓牛棚減少負擔，「這是基本，一定要達成的，雖然已達成一半，但不會100局一到就停，如果可以更多，代表是很大的突破。」

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