張育成喊話百萬象迷︰ 明星賽「分一點票吧」

張育成（資料照）

因手肘傷勢 婉拒全壘打大賽 向球迷致歉

〔記者徐正揚／新北報導〕張育成雖在全壘打大賽票選以近55萬票領先，考量手肘仍有傷勢決定婉拒，並向投票給他的球迷說抱歉，他表示，明星賽畢竟1年只有1次，如果有入選一定會參加，由於投票將於6月15日截止，充分感受「百萬象迷」威力的他不忘向兄弟球迷幽默喊話：「百萬象迷真的不是胡說的，拜託！分一點票吧！」

富邦悍將上週末在大巨蛋與統一獅3連戰，張育成直到第3場8局上才以代打上場，他指出，手肘已恢復到可以比賽的程度，大巨蛋那3場都曾爭取上場，教練團基於保險起見，直到週日才派他代打，雖然在全壘打大賽票選一直領先，考量手肘狀況沒有很好，今年應該沒辦法參加，但推薦王勝偉參加，「真的很不好意思，謝謝球迷投票給我，勝偉學長好像有說過想要參加，畢竟他不知道什麼時候要退休，既然有這個機會就先讓給學長。」

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雖然連2年因傷辭退全壘打大賽，張育成卻不想錯過明星賽，得知在票選指定打擊已落後陳俊秀近5萬票，他幽默地拜託兄弟球迷投票給他，「在旅外時就知道百萬象迷的威力，人氣王一直是兄弟的，現在黃色的票滿多的，希望也可以投給我，有1個、2個甚至3個位置是藍色的，我會很開心，大家一起共襄盛舉。」

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