MLB》王建民6勝0敗 美國球迷大吃一驚

王建民本季戰績6勝0敗。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊旅美投手王建民本季數據固然平庸，但時常為球隊轉運，不僅台灣球迷印象深刻，就連美國洋基球迷都嚇一跳，近日在美國論壇「reddit」熱烈討論。

洋基球迷「BjergCop」在reddit發文表示，「王建民是本季唯一至少6勝，而且0敗的投手。」立即吸引許多美國球迷討論，有人回應，「他是我在2000年後期最愛的洋基球員，我現在仍然在追蹤他。」

還有美國球迷嚇一跳，「王建民還在投球？我看了這則貼文才知道。」還有人說，6勝0敗這個數據太神了，「儘管他的數據非常平庸，但他的勝投卻比敗投還要多許多，是現今大聯盟最好運的投手。」

一名美國球迷「aphugsalot8513」則表示，這項數據得歸功於皇家輪值大半個球季的低潮，「我有點訝異王建民連1次先發機會都沒辦法獲得。」王建民本季出賽數締造生涯單季新高的36場，都是牛棚出賽，戰績6勝0敗，總計48.1局，防禦率4.47。