中職》一軍首安也是三壘打 潘彥廷生涯首戰2打點進帳
2016/08/27 19:27
〔記者石毓琪／綜合報導〕統一獅新秀潘彥廷初登場就有首安出爐，且是帶有2分打點的三壘安打！不僅助隊拉開領先，也以長程火力自我介紹。
潘彥廷今年季中選秀第五指名、250萬簽約金加盟獅隊，8月21日才在二軍出賽，二軍首安就是三壘安打。由於獅隊游擊手陳傑憲昨天受傷，今天下二軍休養，讓潘彥廷加快升一軍的腳步。
今晚獅猿戰，潘彥廷在5局上半代打林志祥，面對桃猿中繼投手洪聖欽，敲出中右外野深遠安打，一軍同樣以三壘打亮相，2分打點也助隊拉開領先。
潘彥廷敲出生涯首安。（記者方賓照攝）
潘彥廷生涯首安為帶有2分打點的三壘安打。（記者方賓照攝）
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