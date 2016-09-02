U18》布條事件延燒 「正點」主播也說話了

〔體育中心／綜合報導〕亞洲青棒錦標賽昨傳出棒協人員與球迷因為一條「台灣就是台灣」的布條發生肢體衝突，引起軒然大波，讓「熱血主播」丁元凱昨在臉書開嗆。今天另一位棒球主播楊政典也在臉書上發表看法，高呼自己是「台灣人」而非「中華台北人」。

楊政典在臉書上表示，「『台灣隊』被說是自慰，啊你們用（已經滅亡的）中華民國打手槍，是有比較高級膩？#不然你叫中華民國淪陷地區居民習近平來台灣繳稅當兵我就支持中華民國 #我是台灣人不是中華台北人」

底下網友紛紛推爆，在下方留言：「台灣No1」、「台灣隊啦，什麼白癡中華台北隊」、「以下開放丁丁叫你政治滾出去」、「我跪著看這篇阿」。

（取自楊政典臉書）

（取自楊政典臉書）