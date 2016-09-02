布條事件》開直播迎戰網友 丁元凱：號召5千人進場舉標語

〔體育中心／綜合報導〕「台灣就是台灣」布條事件延燒，8月31日5名大學生在洲際棒球場的亞青棒球賽為高舉標語與棒協人員發生衝突，「熱血主播」丁元凱在臉書開砲，要求「政治滾出體育圈」，發言引發大批網友不滿，紛紛湧進臉書圍剿。

丁元凱今天正面迎接砲火，在臉書大開直播與網友互動，他表示「沒想到我的言論竟然變成統獨議題，我沒講過政治歸政治、體育歸體育，歡迎今晚的台韓大戰號召5000人舉標語幫『中華隊』加油。」

丁元凱臉書直播：