詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強

詹詠然（左）的搭檔辛蒙尼奇已為人父，一對子女特地趕赴現場加油。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽混雙8強戰，我國詹詠然／塞爾維亞40歲老將辛蒙尼奇（Nenad Zimonjic）後來居上，歷經「超級搶10」激鬥，終挾1：6、6：3、13：11扳倒來勢洶洶的第2種子哈薩克雪芙朵莎娃 （Yaroslava Shvedova ）／巴西索亞瑞斯（Bruno Soares），非種子「台塞聯軍」3連勝挺進準決賽，詹詠然也追平去年在此戰績。

詹詠然（左）的搭檔辛蒙尼奇賽後笑著受訪，塞國老將的可愛子女特地上場為兩人慶功。（劉雪貞提供）

面對實力堅強的「哈巴勁敵」，詹詠然／辛蒙尼奇雖然率先破發，隨即遭到大種子組合前後排強攻壓制，意外連丟6局讓出首盤。所幸次盤「台塞聯軍」瘋狂反撲，3：3拉鋸後一舉突破，不但連下3局扳回一城，緊接著搶10決勝期更展現頑強韌性，詹／辛鏖戰至最後關頭先化解對方賽末點，再逼索亞瑞斯發出致命雙誤，有驚無險贏得4強門票。

上月才過27歲生日的詹詠然，也是職業台將本屆美網最後希望，她曾在2011年拿下澳網混雙亞軍，去年也打進美網混雙4強，如今準備在紐約法拉盛公園更上層樓，再度衝擊大滿貫金盃。