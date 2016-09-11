台灣拔河隊 世界盃女子500公斤4連霸！

由景美女中與台師大組成的代表隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，在女子500公斤冠亞軍賽時打敗頑強敵人巴斯克，「拔」回金牌。（景美女中提供）

〔記者梁珮綺／台北報導〕恭喜4連霸！

由景美女中與台師大組成的代表隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，在女子500公斤冠亞軍賽時打敗頑強敵人巴斯克，「拔」回金牌。（景美女中提供）

由景美女中與台師大組成的代表隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，在女子500公斤冠亞軍賽時打敗頑強敵人巴斯克，「拔」回金牌。（景美女中提供）

由景美女中與台師大組成的代表隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間昨晚10點進行重頭戲之一——女子500公斤錦標賽，我國小將在預賽過關斬將，儘管有傳統拔河強國巴斯克（西班牙），仍以2:0成績、預賽第1名打進4強，在瑞典從下午鏖戰到天黑，冠亞軍賽時打敗頑強敵人巴斯克，「拔」回金牌。

由景美女中與台師大組成的代表隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，在女子500公斤「拔」回金牌，全隊開心合影。（景美女中提供）

女子500公斤錦標賽共有11隊報名，為我國、德國、瑞士、瑞典、比利時、威爾斯、中國、荷蘭、南非、英格蘭、巴斯克，從台灣時間昨晚10點（當地下午4點）開拔，第1輪預賽採循環賽制，各參賽隊伍皆會碰頭，採積分制，台灣小將一路艱辛作戰，單預賽就比了2.5小時，全以2:0取勝，拿下預賽第1名資格，進入4強，打敗預賽第4名對手瑞典後，與巴斯克爭冠，也以2:0分數完美「拔」走金牌。

景美女中秘書黃郁博表示，歐洲國家盛行室外拔河，亞洲盛行室內，賽前分析瑞典、瑞士、荷蘭、巴斯克等都是傳統歐洲拔河強隊，這次冠軍得來確實不易，替台灣小將們開心！