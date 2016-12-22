暖心！大溪工安意外 職棒球星伸援手
2016/12/22 18:13
大溪高中圖資大樓新建工程工安意外，釀五死悲劇。（資料照，記者周敏鴻攝）
〔記者黃照敦／台北報導〕棒球圈溫情滿人間！本報今天下午即時新聞報導，昨天下午桃園大溪高中新建圖資大樓，因鷹架倒榻工安意外，造成5名工人身亡，其中廖忠仁和黃秀妹為夫妻，兩人有一對在屏東麟洛國中棒球隊打球的兒子，分別是就讀國三的廖紹明和國二的廖緯捷，廖家為原住民，家境清寒，如今兄弟倆父母雙亡，處境艱難，盼各界伸出援手。消息一出，不僅有讀者詢問該如何幫忙，不少職棒球星打電話給經紀公司，希望能伸出援手。
展逸公司經紀代表張家銘表示，旗下不少球員看到這則即時新聞後，內心很難過，第一時間打給他，希望經紀公司能能代為詢問有何聯繫窗口，他們願意提供協助。張家銘表示，球員還在思考用什麼方式提供援助，他則會試著聯繫麟洛國中，希望能傳達球員的關心。
麟洛國中教練王子燦表示，明天會和麟洛國中校長開會，屆時會決定捐款帳號，專款專用，幫助廖家兄弟倆。
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