大溪工安意外廖姓夫婦雙亡 盼兒子延續棒球夢

大溪高中新建圖資大樓工程昨發生意外釀五死。（資料照，記者周敏鴻攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨天下午桃園大溪高中新建圖資大樓，因鷹架倒榻工安意外，造成5名工人身亡，其中廖忠仁和黃秀妹為夫妻，兩人有一對在屏東麟洛國中棒球隊打球的兒子，分別是就讀國三的廖紹明和國二的廖緯捷，麟洛國中棒球隊教練王子燦表示，廖家為原住民，家境清寒，如今兄弟倆父母雙亡，處境艱難，盼各界伸出援手。

王子燦表示，昨天下午5點多他接到廖家親戚來電，後來確認廖忠仁和黃秀妹都不幸過世，告知廖紹明和廖緯捷，當下他們有些錯愕，但很勇敢，沒有大哭，不過他們的大舅開車載兩人從屏東趕到桃園，看到身亡的父母親，被鷹架、水泥和鋼筋重壓到面貌已看不清楚，兩兄弟抱著痛哭，令人鼻酸。

王子燦說，廖家夫妻在桃園租屋，平常在工地工作或四處打零工，生活非常辛苦，如今遭逢不幸意外過世，留下一對兒子廖紹明和廖緯捷，廖忠仁雖沒打棒球，不過家族十幾人都有打球，且都是他帶出來的，包括前中信鯨球員許人介，廖忠仁生前願望就是兩個兒子能延續自己未完成的棒球夢。

麟洛國中棒球隊現有22名球員，王子燦說，球員多來自清寒及弱勢家庭，廖紹明和廖緯捷平常表現很好，聽話又懂事，如今家裡遭逢不幸，生活並不好過，希望各界伸出援手，提供資源幫助廖家度過難關。

麟洛國中棒球隊教練王子燦。（資料照）

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