跨年晚會掀運動風 世大運選手共同迎接2017

晚會舞台以跑道線為視覺主軸。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017臺北最High新年城-跨年晚會將於31日晚間熱鬧登場，本次晚會舞台充滿運動元素，以跑道線為舞台視覺主軸，臨近臺北市政府的信義商圈將以藍、白色點綴，晚會現場充氣加油棒也以藍、白配色，強力應援台灣代表隊橫掃世大運獎牌。

晚間8點魅力男團GTM將與世大運宣傳大使「熊讚Bravo」帶來跨年限定演出，以跆拳道強而有力的肢體動作結合整齊舞蹈，為跨年晚會增添帥氣及人氣。

跨年倒數階段由臺北市長柯文哲領軍，邀請世大運潛力選手擔任倒數嘉賓，包含首位奧運雙金舉重好手許淑淨、甜美射箭女將熊梅茜、「羽球王子」周天成、亞洲男子200公尺紀錄保持人楊俊瀚，加上「三鐵一姐」李筱瑜，以最堅強陣容迎戰2017臺北世大運。

本次跨年晚會由「最強國寶」組合曾國城與曾寶儀搭檔，兩人正式上場前，有象徵年輕活力的越野機車花式表演，並由主持人親自騎乘坦克滑板車登台，打造不同以往的視覺感受，無法親臨現場的朋友，「2017臺北最High新年城-跨年晚會」將從31日晚上7時到隔天凌晨1時熱力登場，並由三立都會台30頻道全程直播，公共電視也將同步播出。

熊讚將以跆拳道造型與GTM動感演出。（世大運執委會提供）