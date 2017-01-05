棒球》為什麼是3好球4壞球？ 美國媒體大揭密

（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「三好球就出局！」這是每個棒球迷入門的最基本的規則，但你有想過為什麼打者被賦予3好球出局、4壞球保送的規則嗎？

大聯盟官網撰文報導，「3好球出局」在1845年就出現在尼克巴克規則（Knickerbocker Rules）裡，雖然老早定義好，但19世紀中期的棒球宗旨是讓打者盡可能將球擊入場內，所以好球帶還沒有成型，裁判主要是用警告的方式來提醒打者某些球可能會被判成好球。

雖然好球被寫入規則，最初卻沒有「壞球」的概念，最後變成投手不斷釣球等待打者失去耐心，而打者則是癡癡等候最完美的球，以至於1860年的一場比賽中，竟然有3局就使用665球的紀錄，導致比賽常常因為光線不夠而被裁定。

1863年，壞球的概念終於誕生，但並非現今的4壞球保送，而是九顆好球帶以外的球才能上壘。隨著投手的角色不再只是餵球，規則才慢慢修正，從9壞球到8壞球、7壞球、6壞球…直到1889年，聯盟才定案「4壞球保送」。