SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
2017/01/09 09:07
〔體育中心／綜合報導〕超級籃球聯賽（SBL）台銀與達欣前天（7日）在中原大學比賽時發生吹判爭議，第四節剩3分33秒時台銀郭少傑上籃時疑似遭達欣林宜輝打手，但裁判未響哨，郭少傑向裁判抗議未果，卻在轉身離去時被吹技術犯規，讓台銀總教練許智超大動肝火。
郭少傑當時先向裁判抗議上籃被打手，但未獲裁判認同，隨後他轉身準備離去時，裁判突然補吹1次技術犯規，讓台銀感到相當錯愕，就連名球評高景炎也認為吹判極為罕見，主播林煒珽更形容「裁判好像是用偷襲的方式吹T。」
台銀總教練許智超隨後向裁判、大會抗議，表示球隊長期被欺負，每次分數一近就開始弄一下，還一度要求球員不要上場表達抗議，並向裁判說：「那你就吹他贏阿！」
高景炎指出，若裁判認為真的是球員過度質疑的話，當機立斷吹技術犯規將可避免問題發生。該場比賽達欣仍以97：84擊敗台銀。
賽後許多球迷湧入SBL官方臉書替台銀抱不平，「裁判到底是對人吹還是對球吹？」、「居然背對球員吹T，這樣的裁判不該汱除嗎？」、「裁判到底是要多黑？SBL之所以沒人要看我覺得裁判要負最大責任，一個失去公平的比賽還沒打就知道台銀輸球了，有什麼好看。」
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