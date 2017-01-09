SBL》台銀當苦主非首次 球迷抓包爭議裁判是他（影音）
2017/01/09 11:58
〔體育中心／綜合報導〕超級籃球聯賽前天（7日）再度發生爭議吹判，晚間達欣與台銀的比賽中，台銀球員郭少傑疑似遭達欣林宜輝打手，向裁判抗議未果後，竟在轉身離去後被吹技術犯規，引起爭議，有眼尖球迷抓包當時吹判的是71號裁判周正寅，並且在上季就有發生過爭議判決。
去年1月3日，同樣是台銀與達欣的對決，打得火藥味十足，第二節剩2分44秒時，達欣洋將「BD」戴維斯用手戳台銀陳國維後被碰撞摔倒，當時71號的周正寅裁判吹給陳國維一次違反運動道德犯規，陳國維則喊冤說「他假倒啦！」，情緒相當激動。
剩1分21秒時陳國維在籃下與達欣朱億宗為搶有利位置，朱億宗的一次身體晃動再度獲得周正寅裁判的青睞，取得進攻犯規，陳國維則不滿的與裁判再度爭論，無奈卻是吞下技術犯規後退場。
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