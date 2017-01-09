日職》巨人新兵訓練 廖任磊傳接球聲響大、被讚打擊佳
2017/01/09 19:04
廖任磊。（圖片取自讀賣巨人臉書）
〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天舉行新人訓練，包含台灣小將廖任磊等15名球員一同在巨人的室內練習場進行訓練，提前為2月1日的春訓作準備。巨人打擊教練江藤智認為，廖任磊除了投球外，在打擊上有「非凡的素質」。
身高擁有201公分的廖任磊，在與其他新人球員一同跑步時明顯高了一顆頭。接著新人球員們進行打擊、傳接球等訓練。《日刊體育》報導，廖任磊在進行打擊練習時，被江藤智觀察到打得不錯；另外，廖任磊在進行約10公尺的傳接球時，他使出全力丟球，接球時發出的聲響很大，整個室內練習場都聽得到強烈的手套接球聲。
巨人在去年日職選秀會第7輪選進廖任磊，並以簽約金4000萬日圓的支配下球員合約簽下，期待他成為未來終結者。而除了廖任磊外，還有6名支配下球員及8名育成球員等共15人，一起搬進位於川崎市多摩區的巨人宿舍，為新球季作準備。
讀賣巨人今天舉行新人訓練。（圖片取自讀賣巨人臉書）
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