NBA》忘不了詹皇派對嘲諷 K湯批：幼稚

湯普森（左）不滿詹皇萬聖節派對時拿勇士作文章。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕這玩笑開大了！在勇士、騎士「耶誕大戰」激戰隔天，詹姆斯（LeBron James）遭媒體踢爆萬聖節派對布置滿滿嘲諷味，4天後又將狹路相逢，再提及此事，湯普森（Klay Thompson）還是惦記在心，他表示，不擔心騎士「幼稚」的行為，會把注意力放在取得勝利上。

上季勇士在3：1優勢下慘遭逆轉輸掉總冠軍，詹姆斯曾以此為主題布置10月萬聖節，還曾以浪花兄弟為造型製成墓碑餅乾，當時湯普森即不予置評，如今再提及此事，湯普森氣憤難平：「這顯然就不尊重，他們可以做這些幼稚的東西，對我們沒差啊！反正我們場上見。」意指將在下一場比賽用男子漢的方式反擊。

「我仍然認為下一次對到他們要打得更賣力。我們奪冠的時候並沒有對他們做那樣的舉動，但沒關係，畢竟人不同，我不反對他們，不過下次我們會用力擊敗他們。」湯普森認為這對聯盟也有好處，也讓比賽更有看頭，「在體壇有這樣的競爭關係很難得，所以我們也很享受。」

自從總冠軍賽被騎士直落3逆轉奪冠，又輸掉耶誕大戰，勇士將在台灣時間1月17日早上9點再戰騎士。

前情提要：派對嘲諷太超過 詹皇惹惱K湯