NBA》禪師想要甜瓜走？安東尼回應了

安東尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克本季季前大動作交易，盤來「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）、諾亞（Joakim Noah）、李伊（Courtney Lee）等人，各界原以為尼克戰績將一飛沖天，但至今僅拿下18勝23敗的尷尬戰績，球隊老大「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）遭質疑領導無方、破壞團隊效應，與總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）之間的衝突更擺上檯面，掀起熱議。

根據先前報導，長期擔任運動網站《FanRag》專欄作家的Charley Rosen在日前撰文大肆批評安東尼，質疑甜瓜的價值及作用所剩無幾，安東尼雖只針對交易傳聞否認，但戰火卻並未平息，原因即是該作家曾擔任禪師助教，兩人更互為好友。

稍早安東尼向媒體直言，「如果禪師不滿我在尼克扮演的角色，想把我送出去，那我們應該好好談談。」、「我先前在IG上說『贏球算我們，輸球都是我』，但這只不過是個人的情緒表達，我從未想過要離開，一次也沒有。」

安東尼認為，輸球才會導致流言斐語不斷，「每個人的看法不同，但只要贏不了球，人們就會開始從一些片段裡找循線索，想要拼湊出什麼結果，但實情是，我從來沒說過要走。」

事件開端：受夠輸球扛責任？甜瓜恐離隊加盟三強