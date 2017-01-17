NBA》勇士窮追猛打 讓詹皇嚐生涯最糗紀錄

詹姆斯今打平生涯上半場落後最多紀錄。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導]NBA重磅好戲「雙士」大戰持續進行，兩隊不如預期的糾纏，上半場打完勇士握有78：49的大幅領先，遠遠將衛冕軍甩開，也打平「皇帝」詹姆斯（LeBron James）生涯14年的最糗紀錄。

根據《ESPN》提供數據，詹姆斯自2003年加入聯盟以來，僅2015年對拓荒者的比賽，在上半場落後多達29分，想不到此役再創下尷尬紀錄。

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