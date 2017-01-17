中職》悍將兩人改新名 張定揚舊名用不到一年

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將展開新氣象，去年才改名的張定揚今年再改一次，新名字為「張淯虎」，內野手吳筌宏也改名為「吳睿勝」。張淯虎笑說，這次應該不會再改了。

張淯虎進職棒前原名張鎧，他說原本就一直有改名打算，去年改名不到一年，又聽從建議改為現名。取如此霸氣新名大約一兩個月，張淯虎說聽起來已很習慣，還說念起來很順口。

富邦悍將張淯虎。（記者黃志源攝）



富邦悍將張淯虎。（記者黃志源攝）