NBA》重提「香檳說」騎士老將提醒柯瑞發言小心

傑佛森（左）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士昨以126：91大勝騎士，場上戰況激烈，場外兩軍的口水戰也打得火熱，騎士老將傑佛森（Richard Jefferson）今受訪時談到柯瑞（Stephen Curry）先前的「香檳說」時表示，柯瑞的發言應該要更小心，若在他父親的年代，球員可能會因為他這句話而打起來。

柯瑞在去年造訪騎士主場時，曾打趣表示，「希望休息室還留有香檳味」，因為勇士在2015年時，是在騎士主場拿下總冠軍，而此番言論也引發騎士球員不滿，認為柯瑞是刻意挖苦，當時掀起不小風波。

兩隊昨日再度碰頭，騎士老將傑佛森受訪時提起當時的「香檳說」，「如果在他父親（Dell Curry）或是歐克利（Charles Oakley）、梅森（Anthony Mason）他們那個年代，很可能因為他一句話（香檳說）而打起來。」

其實不只有柯瑞的言論引起爭議，先前詹姆斯（LeBron Jame）與其他球員在派對上嘲諷勇士，也引發外界討論，甚至讓湯普森（Klay Thompson）不滿，認為他們很幼稚，對此，傑佛森表示，「這雙方都有啊！不是只有克里夫蘭的球員這樣，就是兩邊你來我往的一些玩笑話」。

最後，傑佛森也強調，自己沒有對柯瑞不敬的意思，「我以前和他一起打過球，我愛這傢伙，我希望他可以越來越好，除了在遇上我們的時候」。

柯瑞。（資料照，USA Today Sports）