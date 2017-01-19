NBA》哈登三分球射鹿 大跳「大鬍子之舞」慶祝（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕儘管公鹿有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮，火箭一哥哈登（James Harden）還是轟出38分，助隊以111：92將勝利穩穩留在主場，他在第4節投出三分球後的慶祝舞蹈，更加碼放送大鬍子魅力，吸引全場目光。

哈登在第4節剩下6分16秒時出手，三分球得手也讓火箭領先來到13分，振奮的他忘情地擺動身體，火箭雖在開節陷入落後，靠著哈登在第2節與戈登（Eric Gordon）聯手下逆轉，公鹿一度在第4節欲力挽狂瀾，最後還是以19分差吞敗。

此役哈登攻下38分6籃板8助攻，賽後他當起暖男將簽名的比賽球送給一位100歲壽星老奶奶，展現鐵漢的另一面。