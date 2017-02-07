MLB》從右打看達比修飆速 壓迫感嚇壞球迷（影音）
2017/02/07 10:59
〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵強投達比修有今在Instagram放上牛棚練投影片，特別的是從右打視角所拍攝，不少球迷驚呼速球快到幾乎看不見，「砸到頭的話會死人吧！」
影片中，達比修的速球進到捕手手套時，發生巨大的聲響，迴盪整座球場，引發球迷們議論，「壓迫感十足，完全看不到球。」、「忍不住一直看下去！」
今年對於達比修是重要的一季，合約將於季後到期，若投出好成績，有望撈到破日本投手紀錄的大約，總管丹尼爾斯（Jon Daniels）也相當期待達比修有的表現，看好他會有一個「怪物般的一年」。
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