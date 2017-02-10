NBA》格林飆罵讓他甩低潮 杜蘭特：確實有幫助

格林（左）、杜蘭特。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士在台灣時間周日與國王一戰吞下敗仗，又被媒體捕捉到格林與杜蘭特在場邊爆發激烈言語交換，引發外界聯想，對此杜蘭特表示，這樣的口角反而有助於他的表現。

「我一直都不覺得這是什麼大事，直到後來格林（Draymond Green）在休息室跟我說，我們的爭吵又被拿來作文章。」杜蘭特（Kevin Durant）坦言，與國王一戰，他的狀況確實不好，「我那場真的打得很沒活力，他也看出我的狀況，而身為隊友，他可以決定就讓我持續低潮，也可以一把將我拉起，我想他真的做得很好。」

對國王一戰，杜蘭特全場10投2中，只拿下10分、2助攻，也是他本季表現最低迷一役，而與格林的爭吵，杜蘭特覺得反而幫助他趕緊擺脫低潮，「第四節回到場上後，我約莫煽了3個或4個火鍋，我想說在得分上沒有貢獻，但防守上還可以發揮。還好他（格林）看見我的不對勁，不管做了什麼，這對我來說都有一定的幫助」。

確實，在昨天與公牛一戰，杜蘭特一甩上周的低潮，繳出22分、10籃板的成績，「我很慶幸那天有些小爭吵，這對我來說很有幫助」，杜蘭特認為，球季中球員表現難免有高低起伏，這樣的「適時提醒」對他反而是有好處。

【輸國王再爆內鬨？格林嫌KD不夠積極】