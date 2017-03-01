台日對抗賽》日媒好奇不打經典賽 王柏融霸氣回應

〔體育中心／綜合報導〕王柏融昨天對日本武士隊火力全開，演出3安打的猛打賞，更擊出中外野特大號全壘打。對於無法代表台灣打經典賽，日本媒體知道背後原因，賽後還是忍不住問大王的感想，王柏融也霸氣回應，不管打什麼比賽，代表台灣就是想贏球。

「大王」王柏融昨天5打席，3打數全部安打，只差三壘打就演出完全打擊，外帶1次高飛犧牲打與1次保送，總計打進3打點，跑回2分。無法解決的大王，成為日本媒體與球迷瘋狂討論的焦點。

今日出刊的《自由時報》報導，由於Lamigo桃猿不支援台灣隊，王柏融無緣參加世界棒球經典賽，日本媒體也關切這個問題，王柏融表示，能夠和日本隊比賽就是很難得的機會，來到日本比賽就是要贏球，今天的第2戰仍然全力以赴，但是不會給自己太多壓力。

王柏融。（資料照，記者林正坤攝）