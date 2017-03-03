經典賽》日媒曝台灣內鬥 日球迷這樣說…

王柏融無法參加經典賽。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中職聯軍首戰擊潰日本，在台日對抗賽取得1勝1敗，，一舉打響名號。日本媒體今撰文表示，中職這次系列賽表現不錯，但並非意味經典賽台灣隊更強，「事實上當地媒體報導是『史上最弱台灣隊』。」

《體育報知》推出專欄解釋，台灣隊之所以被形容成史上最弱，最大原因就是打擊強悍的Lamigo拒絕派出選手，如此結果源自於中職與棒協之間的內鬥，「棒協強勢掌握這屆經典賽的組訓權，3支職業球隊雖然同意加入，力挺中職的Lamigo則是拒絕參賽。」

Lamigo拒賽影響有多大？日媒解釋，台日對抗賽3棒的王柏融就是這隊的球員，5棒林泓育也是四成打擊率的打者，還有108打點；還有2棒的林智平，他的打擊率0.365，還是中職的盜壘王，「聯盟打擊率排行榜中，第一、三、四名都是Lamigo的球員。」

文章最後寫道，台灣隊固然也有3名30轟打者（高國輝、林智勝、蔣智賢），但如果Lamigo這3名球員如果能加入，台灣隊會更加強悍。

對於日媒剖析的台灣隊窘境，日本網友表示，「在這種情況內鬥很傷吧」、「如果好好組隊確實會變很強，不合作的話是無法贏球的」、「權利爭奪真的是哪裡都會有的事，最想哭的都是選手吧，好想在日本看看4割打者唷。」

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