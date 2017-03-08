經典賽Live》菅野智之挨轟 澳洲隊領先
2017/03/08 19:07
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第四局
4上，日本隊中心棒次青木宣親、筒香嘉智、中田翔分別擊出2個滾地球和1飛球出局，再次三上三下。
第三局
3下，菅野智之回魂，繳出今天首次三上三下。
3上，日本隊再度三上三下，已連續9棒沒上壘，0：1落後澳洲。
第二局
2下日本隊游擊手坂本勇人失誤，Welch二壘滾地球，日本隊策動雙殺，de San Miguel敲出右外野陽春砲，澳洲隊先馳得點，1：0領先。
2上，日本隊在第2局沒有攻勢，松田宣浩遭三球三振，雙方仍是0：0。
第一局
1下，澳洲第2名打者Beresford打第一球形成安打，青木宣親一記牆前美技接殺，沒收澳洲隊一支安打，澳洲隊最後留下一個殘壘，沒有得分。
1上，山田哲人、菊池涼介連續2支安打，青木宣親擊出二壘方向滾地球出局，日本隊推進一個壘包，筒香嘉智雖一開始以3壞球領先，最後卻遭到三振，中田翔擊出滾地球，第一時間全力衝刺仍被刺殺一壘。
賽前報導
〔記者石毓琪／綜合報導〕B組地主國日本昨役和古巴激戰拿下首勝，今天第2戰將迎戰澳洲，由巨人王牌投手菅野智之先發，2015年季中加入養樂多的外野手Mitch Dening則擔任澳洲第4棒。《繼續閱讀》
先發陣容
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日本（先攻）
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棒次
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澳洲（後攻）
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DH 山田哲人
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1
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RF Kandilas
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2B 菊池涼介
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2
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2B Beresford
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CF 青木宣親
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3
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1B Hughes
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LF 筒香嘉智
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4
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CF Dening
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1B 中田翔
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5
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LF Kennelly
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SS 坂本勇人
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6
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3B Welch
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RF 鈴木誠也
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7
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C de San Miguel
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3B 松田宣浩
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8
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DH Oeltjen
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C 小林誠司
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9
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SS Harman
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菅野智之
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先發投手
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Atherton
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