經典賽Live》菅野智之挨轟 澳洲隊領先

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 日本 0 0 0 0 0 2 1 澳洲 0 1 0 1 2 0

第四局

4上，日本隊中心棒次青木宣親、筒香嘉智、中田翔分別擊出2個滾地球和1飛球出局，再次三上三下。

第三局

3下，菅野智之回魂，繳出今天首次三上三下。

3上，日本隊再度三上三下，已連續9棒沒上壘，0：1落後澳洲。

第二局

2下日本隊游擊手坂本勇人失誤，Welch二壘滾地球，日本隊策動雙殺，de San Miguel敲出右外野陽春砲，澳洲隊先馳得點，1：0領先。

2上，日本隊在第2局沒有攻勢，松田宣浩遭三球三振，雙方仍是0：0。

第一局

1下，澳洲第2名打者Beresford打第一球形成安打，青木宣親一記牆前美技接殺，沒收澳洲隊一支安打，澳洲隊最後留下一個殘壘，沒有得分。

1上，山田哲人、菊池涼介連續2支安打，青木宣親擊出二壘方向滾地球出局，日本隊推進一個壘包，筒香嘉智雖一開始以3壞球領先，最後卻遭到三振，中田翔擊出滾地球，第一時間全力衝刺仍被刺殺一壘。

賽前報導

〔記者石毓琪／綜合報導〕B組地主國日本昨役和古巴激戰拿下首勝，今天第2戰將迎戰澳洲，由巨人王牌投手菅野智之先發，2015年季中加入養樂多的外野手Mitch Dening則擔任澳洲第4棒。《繼續閱讀》

先發陣容

日本（先攻） 棒次 澳洲（後攻） DH 山田哲人 1 RF Kandilas 2B 菊池涼介 2 2B Beresford CF 青木宣親 3 1B Hughes LF 筒香嘉智 4 CF Dening 1B 中田翔 5 LF Kennelly SS 坂本勇人 6 3B Welch RF 鈴木誠也 7 C de San Miguel 3B 松田宣浩 8 DH Oeltjen C 小林誠司 9 SS Harman 菅野智之 先發投手 Atherton