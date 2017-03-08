經典賽Live》菅野智之挨轟 澳洲隊領先

2017/03/08 19:07

 

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日本

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0

2

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澳洲

0

1

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1

2

0

第四局

4上，日本隊中心棒次青木宣親、筒香嘉智、中田翔分別擊出2個滾地球和1飛球出局，再次三上三下。

第三局

3下，菅野智之回魂，繳出今天首次三上三下。

3上，日本隊再度三上三下，已連續9棒沒上壘，0：1落後澳洲。

第二局

2下日本隊游擊手坂本勇人失誤，Welch二壘滾地球，日本隊策動雙殺，de San Miguel敲出右外野陽春砲，澳洲隊先馳得點，1：0領先。

2上，日本隊在第2局沒有攻勢，松田宣浩遭三球三振，雙方仍是0：0。

第一局

1下，澳洲第2名打者Beresford打第一球形成安打，青木宣親一記牆前美技接殺，沒收澳洲隊一支安打，澳洲隊最後留下一個殘壘，沒有得分。

1上，山田哲人、菊池涼介連續2支安打，青木宣親擊出二壘方向滾地球出局，日本隊推進一個壘包，筒香嘉智雖一開始以3壞球領先，最後卻遭到三振，中田翔擊出滾地球，第一時間全力衝刺仍被刺殺一壘。

賽前報導

〔記者石毓琪／綜合報導〕B組地主國日本昨役和古巴激戰拿下首勝，今天第2戰將迎戰澳洲，由巨人王牌投手菅野智之先發，2015年季中加入養樂多的外野手Mitch Dening則擔任澳洲第4棒。繼續閱讀

先發陣容

日本（先攻）

棒次

澳洲（後攻）

DH 山田哲人

1

RF Kandilas

2B 菊池涼介

2

2B Beresford

CF 青木宣親

3

1B Hughes

LF 筒香嘉智

4

CF Dening

1B 中田翔

5

LF Kennelly

SS 坂本勇人

6

3B Welch

RF 鈴木誠也

7

de San Miguel

3B 松田宣浩

8

DH Oeltjen

C 小林誠司

9

SS Harman

菅野智之

先發投手

Atherton

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