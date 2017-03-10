輸球後遇到球迷 陳鏞基這個動作讓網友全哭了

陳鏞基（中）昨敲出追平安打，送回高國輝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽台灣隊昨惜敗南韓，留下三連敗的成績遺憾返台。其中，最後一次披台灣隊戰袍的副隊長陳鏞基，昨天賽後在韓國機場遇到球迷，深深一鞠躬感謝球迷支持，畫面被傳到PTT讓網友淚崩，直呼「謝謝基哥，辛苦了！」

陳鏞基向球迷揮手。（圖擷取自臉書陳鏞基粉絲團）

陳鏞基向球迷90度鞠躬。（圖擷取自臉書陳鏞基粉絲團）

守備與打擊能力都堪稱頂尖、一度被視為具大聯盟實力的陳鏞基，自青棒時期開始到這次經典賽，始終是台灣隊倚重的內野大將，與胡金龍組成的「金鏞連線」更是投手最堅強後盾。33歲的他先曾受訪曾透露，這次比賽將是他最後一次披台灣隊戰袍。

本屆經典賽前兩場比賽，陳鏞基僅6支1，打擊表現不算理想；不過昨天的台韓大戰，他全場4打數2安打2打點，其中7局下敲出的追平分安打，更讓全台球迷陷入瘋狂。

陳鏞基的臉書粉絲團和PTT，今天都PO出昨天賽後陳鏞基在機場遇到球迷的畫面。他先是向球迷揮揮手，接著90度鞠躬感謝球迷支持，畫面令人鼻酸。

許多網友看到陳鏞基的舉動忍不住淚崩，直呼「辛苦了！永遠的轟炸基！」、「真的有一種想哭的衝動」、「基哥辛苦了，金鏞連線永存於心！」、「謝謝你為台灣棒球的付出跟犧牲」，還有人感性地說，不該是陳鏞基向球迷鞠躬，是所有台灣人要向他鞠躬。