經典賽》劉保佑痛批不尊重球團 棒協回應了

廖正井（中）回應劉保佑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕La New董事長劉保佑昨天痛批棒協從沒尊重過球團，強調是桃猿隊不同意經典賽的徵召是他本人的堅持。棒協理事長廖正井回應，如果桃猿球團感受到不被尊重，他願道歉。

據《中央社》報導，廖正井表示上任時就請棒協秘書長安排拜會中職4球團領隊，後來不知何故未能拜會，但絕對有誠意，不會不尊重4球團。廖還說，接任棒協理事長前，秘書都反對，因為棒協形象不好，但他跟球迷一樣愛棒球，想要改變棒協形象，「理事長無給職，只有付出，沒任何利益。」

劉保佑昨天抨擊曾有國家級賽事的教頭，從高雄到台北體委會開會，要報交通費時，棒協卻不准計程車費用報帳，只給了公車費。廖正井回應，他第一次聽聞這件事情，相信棒協不會做這樣的決定，他還要查證。

網友們發起「無限期支持棒協解散改組」活動，已有5萬人參加，將在3月18日下午1點包圍棒協大樓，還有民進黨立委提案民意代表不得兼任單項協會理事，廖正井回應，個人去留是小事，如果修法通過，他也不會戀棧。