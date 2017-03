經典賽》國王先發也沒用 波多黎各3轟扣倒委內瑞拉

Your browser does not support iframes.

〔記者龔乃玠/綜合報導〕拉丁美洲強權今碰頭!波多黎各展現恐怖打擊的火力,全場轟出3發全壘打,包括李維拉扣倒對手的再見2分砲,終場以11:0擊潰委內瑞拉,取得首勝。

委內瑞拉今天推派王牌「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)先發,卻在3局就遇上亂流,單局被敲2安打,又受到隊友守備失誤影響,在滿壘保送貝爾川(Carlos Beltrán),此役僅先發2.2局掉2分就退場。

國王退場後,委內瑞拉的牛棚更壓不住打線,6局下,波多黎各柯瑞亞(Carlos Correa)與莫里納(Yadier Molina)雙雙開轟,攻下3分大局,7局下更狂敲5支安打,包括李維拉(T.J. Rivera)的再見2分砲,單局狂轟6分提前扣倒委內瑞拉。

波多黎各的投手也表現優異,先發投手魯戈(Seth Lugo)主投5.1局僅被敲1安打,索托(Giovanni Soto)與希梅涅茲(Joe Jimenez)聯手1.2局也只被敲2安打,投打表現皆技壓委內瑞拉。

