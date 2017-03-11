經典賽》國王先發也沒用 波多黎各3轟扣倒委內瑞拉

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〔記者龔乃玠／綜合報導〕拉丁美洲強權今碰頭！波多黎各展現恐怖打擊的火力，全場轟出3發全壘打，包括李維拉扣倒對手的再見2分砲，終場以11：0擊潰委內瑞拉，取得首勝。

委內瑞拉今天推派王牌「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）先發，卻在3局就遇上亂流，單局被敲2安打，又受到隊友守備失誤影響，在滿壘保送貝爾川（Carlos Beltrán），此役僅先發2.2局掉2分就退場。

國王退場後，委內瑞拉的牛棚更壓不住打線，6局下，波多黎各柯瑞亞（Carlos Correa）與莫里納（Yadier Molina）雙雙開轟，攻下3分大局，7局下更狂敲5支安打，包括李維拉（T.J. Rivera）的再見2分砲，單局狂轟6分提前扣倒委內瑞拉。

波多黎各的投手也表現優異，先發投手魯戈（Seth Lugo）主投5.1局僅被敲1安打，索托（Giovanni Soto）與希梅涅茲（Joe Jimenez）聯手1.2局也只被敲2安打，投打表現皆技壓委內瑞拉。

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