經典賽》國王先發也沒用 波多黎各3轟扣倒委內瑞拉
2017/03/11 13:01
〔記者龔乃玠／綜合報導〕拉丁美洲強權今碰頭！波多黎各展現恐怖打擊的火力，全場轟出3發全壘打，包括李維拉扣倒對手的再見2分砲，終場以11：0擊潰委內瑞拉，取得首勝。
委內瑞拉今天推派王牌「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）先發，卻在3局就遇上亂流，單局被敲2安打，又受到隊友守備失誤影響，在滿壘保送貝爾川（Carlos Beltrán），此役僅先發2.2局掉2分就退場。
國王退場後，委內瑞拉的牛棚更壓不住打線，6局下，波多黎各柯瑞亞（Carlos Correa）與莫里納（Yadier Molina）雙雙開轟，攻下3分大局，7局下更狂敲5支安打，包括李維拉（T.J. Rivera）的再見2分砲，單局狂轟6分提前扣倒委內瑞拉。
波多黎各的投手也表現優異，先發投手魯戈（Seth Lugo）主投5.1局僅被敲1安打，索托（Giovanni Soto）與希梅涅茲（Joe Jimenez）聯手1.2局也只被敲2安打，投打表現皆技壓委內瑞拉。
你也會想看這則新聞：
相關新聞
- 經典賽》賞哥倫比亞4局無安打 亞契41球搞定只需休1天
- 經典賽》陳鏞基鞠躬盡瘁 留下3大台灣紀錄
- 經典賽》劉保佑痛批不尊重球團 棒協回應了
- 經典賽》延長賽再見安打！ 美國驚險擊敗哥倫比亞
- 經典賽》戰美國將強碰隊友 包提斯塔：有點尷尬
推薦新聞
-
高爾夫》女子高球冠軍巡迴賽首站 泰國坎凡妮封后2017/03/11 13:11
-
經典賽》國王先發也沒用 波多黎各3轟扣倒委內瑞拉2017/03/11 13:01
-
Valspar錦標賽》第2回合海德溫躍居領先 潘政琮未進決賽2017/03/11 12:43
-
經典賽》賞哥倫比亞4局無安打 亞契41球搞定只需休1天2017/03/11 11:56
-
NBA》青出於藍 柯瑞生涯總得分超越父親（影音）2017/03/11 11:53