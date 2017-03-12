經典賽Live》怪力男二壘打建功 美國4分領先多明尼加

2017/03/12 09:36

 

1

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R

美國

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1

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多明尼加

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第六局

多明尼加第2任投手洛克（Tanner Roark）保送高德史密特，史坦頓二壘安打，為美國打進1分打點，美國4：0領先。

第四局

「蛇王」高德史密特（Paul Goldschmidt）安打，史坦頓保送，克勞佛（Brandon Crawford）於2出局敲出適時安打，美國隊3：0領先，沃奎茲退場，由內里斯（Hector Neris）中繼抓下第3個出局數。

第三局

沃奎茲（Edinson Volquez）續投，要到2出局後，金斯勒（Ian Kinsler）敲出安打，瓊斯（Adam Jones）藉著多明尼加中外野手馬堤（Starling Marte）守備失誤上三壘，金斯勒跑回美國第1分，接著耶利奇再一支二壘打，美國2：0領先。

第二局

哈斯默（Eric Hosmer）敲出美國隊第2支安打，史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出5-4-3雙殺打，美國隊變相三上三下。

第一局

美國、多明尼加各自在首局靠著耶利奇（Christian Yelich）、馬查多（Manny Machado）敲出安打攻上得點圈，但都留下殘壘。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽被評估戰力最強的美國和多明尼加今早碰頭，兩隊在此役前分別對哥倫比亞與加拿大取得1勝，勝出隊伍將率先奪得C組第2勝，晉級情勢占上風。《繼續閱讀

先發陣容

美國（先攻）

棒次

多明尼加（後攻）

2B Kinsler

1

SS J.Reyes

CF Adam Jones

2

3B Machado

LF Yelich

3

2B Cano

3B Arenado

4

LF Bautista

1B Hosmer

5

 1B Santana

DH Goldschmidt

6

RF Cruz

RF Stanton

7

DH Beltre

C Lucroy

8

 CF Marte

SS Crawford

9

C Castillo

Stroman

先發投手

Volquez

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