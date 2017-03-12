經典賽Live》怪力男二壘打建功 美國4分領先多明尼加
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多明尼加
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第六局
多明尼加第2任投手洛克（Tanner Roark）保送高德史密特，史坦頓二壘安打，為美國打進1分打點，美國4：0領先。
第四局
「蛇王」高德史密特（Paul Goldschmidt）安打，史坦頓保送，克勞佛（Brandon Crawford）於2出局敲出適時安打，美國隊3：0領先，沃奎茲退場，由內里斯（Hector Neris）中繼抓下第3個出局數。
第三局
沃奎茲（Edinson Volquez）續投，要到2出局後，金斯勒（Ian Kinsler）敲出安打，瓊斯（Adam Jones）藉著多明尼加中外野手馬堤（Starling Marte）守備失誤上三壘，金斯勒跑回美國第1分，接著耶利奇再一支二壘打，美國2：0領先。
第二局
哈斯默（Eric Hosmer）敲出美國隊第2支安打，史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出5-4-3雙殺打，美國隊變相三上三下。
第一局
美國、多明尼加各自在首局靠著耶利奇（Christian Yelich）、馬查多（Manny Machado）敲出安打攻上得點圈，但都留下殘壘。
賽前報導
〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽被評估戰力最強的美國和多明尼加今早碰頭，兩隊在此役前分別對哥倫比亞與加拿大取得1勝，勝出隊伍將率先奪得C組第2勝，晉級情勢占上風。《繼續閱讀》
先發陣容
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美國（先攻）
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棒次
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多明尼加（後攻）
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2B Kinsler
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1
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SS J.Reyes
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CF Adam Jones
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2
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3B Machado
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LF Yelich
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3
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2B Cano
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3B Arenado
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4
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LF Bautista
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1B Hosmer
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5
|1B Santana
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DH Goldschmidt
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6
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RF Cruz
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RF Stanton
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7
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DH Beltre
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C Lucroy
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8
|CF Marte
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SS Crawford
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9
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C Castillo
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Stroman
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先發投手
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Volquez
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