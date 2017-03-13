羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕總獎金60萬美元（約1872萬台幣）頂級超級系列賽全英公開賽女單冠軍戰台灣時間凌晨約一點開打，女單世界球后戴資穎大戰泰國前球后依瑟儂，小戴以21：16、22：20擊敗對手，生涯首度於全英封后，也是台灣第一人。

世界排名第一的戴資穎面對世界第七、去年短暫登頂的泰國女將依瑟儂，兩人都尋求生涯首座全英公開賽冠軍。

同為22歲的戴資穎、依瑟儂打法有不少雷同之處，屬於高技巧性選手。

兩人此役不斷互相調動對手，小戴首局一度4：7落後，連下三分，僅剩一分差距，首度技術暫停前反倒以11：9超前，隨後依瑟儂打出一記幸運翻網球，趁勢要回領先，小戴屢屢打出致勝球，回敬一波5：0，來到16：12，隨後遭對方扳平，小戴重振旗鼓，連下五分，包含數記漂亮致勝球，首局以21：16拿下。

次局依瑟儂祭出殺球與網前小球，其中製造出小戴不少失誤，讓小戴一度5：9落後，試圖拉近比數，依瑟儂首次技術暫停前以11：8領先，後半段小戴一路苦追，她沒有放棄，她追到20：20，打出犀利穿越球，出現冠軍點，對方打出再見失誤出界，戴資穎奪下冠軍。

戴資穎賽後受訪時表示，她很享受在全英比賽的感覺，也很感謝球迷熬夜看她比賽，零時差地分享奪冠喜悅。

全英公開賽小檔案 ︰



全英公開賽是全球歷史最悠久羽球賽事，今年邁入107屆，世界好手、球迷慕名而來，素有「小世界盃」之稱，全英賽從2007年轉為超級系列賽，2011年升格為一年僅5站的頂級超級系列賽，今年祭出60萬美元（約1872萬台幣）總獎金。