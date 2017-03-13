中職》台日賽表現亮眼 陳傑憲：我們也在進步
2017/03/13 16:25
陳傑憲與王溢正，中為名導演馬志翔。（記者林宥辰攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊好手陳傑憲，首度參與台日對抗賽表現優異，今年也要迎接個人中職生涯首個完整球季。陳傑憲認為，日本人口多，就是台日棒球差距原因之一，不過台灣棒球一樣也有進步。
陳傑憲說，近幾年各球團帶來外籍教練和國外訓練方式，球員自己也會找國外資料或影片，成效不錯。台日賽首戰，陳傑憲未先發，他說他在場邊和隊友也討論到，其實日本和台灣差距沒有想像中大，只是訓練環境和心境可能不同。
日本媒體第2戰賽後，詢問曾赴日讀書的陳傑憲有無意願再挑戰日職（陳傑憲日職選秀會曾落選），他今則說，自己目前還是獅隊球員，還沒想那麼多，未來的事順其自然。
陳傑憲。
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