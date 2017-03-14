經典賽Live》本屆首場加賽 義大利率先得分

2017/03/14 09:49

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

委內瑞拉

0

 0 0 0 0

義大利

1

 1 4 0

第一局

1下，義大利安崔歐里（John Andreoli）、戴斯卡索（Daniel Descalso）連2支安打率先攻下1分。

雙方先發陣容：

委內瑞拉

棒次

義大利

Inciarte CF

1

Andreoli CF

Prado 3B

2

Descalso 2B

Cabrera 1B

3

Cervelli C

Martinez DH

4

Segedin RF

Odor 2B

5

Colabello 1B

González RF

6

Butera DH

Escobar SS

7

Liddi 3B

Herrera LF

8

Cecchini SS

Chirinos C

9

Maggi LF

Bencomo

先發投手

Morris

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