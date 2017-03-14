經典賽Live》本屆首場加賽 義大利率先得分
2017/03/14 09:49
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
委內瑞拉
|
0
|0
|0
|0
|0
|
義大利
|
1
|1
|4
|0
第一局
1下，義大利安崔歐里（John Andreoli）、戴斯卡索（Daniel Descalso）連2支安打率先攻下1分。
雙方先發陣容：
|
委內瑞拉
|
棒次
|
義大利
|
Inciarte CF
|
1
|
Andreoli CF
|
Prado 3B
|
2
|
Descalso 2B
|
Cabrera 1B
|
3
|
Cervelli C
|
Martinez DH
|
4
|
Segedin RF
|
Odor 2B
|
5
|
Colabello 1B
|
González RF
|
6
|
Butera DH
|
Escobar SS
|
7
|
Liddi 3B
|
Herrera LF
|
8
|
Cecchini SS
|
Chirinos C
|
9
|
Maggi LF
|
Bencomo
|
先發投手
|
Morris
相關新聞
- 經典賽》少年重砲當家 這一隊最愛甩大棒（影音）
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 經典賽》組訓應落實分級 劉玠廷、林宗成隔空交換意見
- 經典賽》劉玠廷砲轟體發會 「台灣體育有更好？」
- 經典賽》大聯盟級打線爆發 荷蘭「扣倒」以色列
推薦新聞
-
經典賽Live》本屆首場加賽 義大利率先得分2017/03/14 09:49
-
NBA》30億丟水裡！灰熊球星又將無限期休賽2017/03/14 08:58
-
經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）2017/03/14 07:44
-
WBC義大利、委內瑞拉晉級殊死戰 今日賽事預告與轉播2017/03/14 07:10
-
「戴球后」百年全英賽奪冠 台灣第1人2017/03/14 06:00