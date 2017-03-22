經典賽》美日全明星先發陣容 年薪總和差這麼多！

美國與日本薪資仍有不小的落差。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美國與日本今天爭奪晉級經典賽冠軍戰的機會，雙方已宣布先發名單，日本媒體《日刊體育》也針對先發名單一一點評，並且比較雙方的年薪。

美國vs日本最新戰況請點我

日本

1.（DH）山田哲人

簡評：經典賽前兩輪13打數6安打2轟

年薪：3.5億日元（約9541萬台幣）

2.（二）菊池涼介

簡評：二壘美技在美國也是話題

年薪：1.4億日元（約3952萬台幣）

3. （三）青木宣親

簡評：唯一大聯盟球員

年薪：6.3億日元（約1.7億台幣）

４（左）筒香嘉智

簡評：不動四棒

年薪：3億日元（約8178萬台幣）

５（一）中田翔

簡評：首位連3戰開轟的日本打者

年薪：2.8億日元（約7632萬台幣）

６（遊）坂本勇人

簡評：日本隊打擊率第一

年薪：3.5億日元（約9541萬台幣）

７（三）松田宣浩

簡評：7打點的後段打者

年薪：4億日元（約1億台幣）

８（中）秋山翔吾

簡評：單季216安日職紀錄

年薪：2億日元（約5452萬台幣）

９（捕）小林誠司

簡評：本屆打擊率超過4成

年薪：5000萬日元（約1363萬台幣）

先発（投）菅野智之

簡評：深獲小久保監督信賴

年薪：2.3億日元（約6269萬台幣）

年薪總和：約7.8億台幣

美國

1（二）Kinsler

簡評：4屆明星賽、2度30轟30盜

年薪：1100萬美元（約3.3億台幣）

2（中）Jones

簡評：4屆金手套

年薪：1633萬美元（約5億台幣）

3（左）Yelich

簡評：馬林魚未來之星

年薪：350萬美元（約1億台幣）

4（三）Arenado

簡評：連2年全壘打、打點雙冠王

年薪：1175萬美元（約3.6億台幣）

5（一）Hosmer

簡評：去年明星賽MVP

年薪：1225萬美元（約3.7億台幣）

6（右）McCutchen

簡評：海賊王

年薪：1400萬美元（約4.2億台幣）

7（捕）Posey

簡評：2012年MVP

年薪：2140萬美元（約6.5億台幣）

8（DH）Stanton

簡評：全壘打最遠距離紀錄保持人

年薪：1450萬美元（約4.4億台幣）

9（遊）Crawford

簡評：2屆金手套

年薪：820萬美元（2.5億台幣）

投手 Tanner Roark

簡評：二縫線速球難打

年薪：431萬美元（約1.3億台幣）

年薪總和：約35.5億台幣