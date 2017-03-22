經典賽Live》東西霸主大對決 美日先發名單出爐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 美國 0 0 0 日本 0 0 0

賽前報導

日本和美國相隔8年再度於世界棒球經典賽交手，雙方28名球員中，美國悉數是大聯盟各隊主力，其中更有超過20個打過明星賽；日本扣除唯一在太空人效力的青木宣親外，全由日職球星組成，這場堪稱檢視東西方棒球實力的歷史戰役，格外有指標意義。《繼續閱讀》

雙方先發

【美國】

1（二）Kinsler

2（中）Jones

3（左）Yelich

4（三）Arenado

5（一）Hosmer

6（右）McCutchen

7（捕）Posey

8（DH）Stanton

9（遊）Crawford

投手 Tanner Roark

【日本】

1（DH）山田哲人

2（二）菊池涼介

3（右）青木宣親

4（左）筒香嘉智

5（一）中田翔

6（遊）坂本勇人

7（三）松田宣浩

8（中）秋山翔吾

9（捕）小林誠司

投手 菅野智之