經典賽Live》東西霸主大對決 美日先發名單出爐

2017/03/22 08:02

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

美國

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

日本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

賽前報導

日本和美國相隔8年再度於世界棒球經典賽交手，雙方28名球員中，美國悉數是大聯盟各隊主力，其中更有超過20個打過明星賽；日本扣除唯一在太空人效力的青木宣親外，全由日職球星組成，這場堪稱檢視東西方棒球實力的歷史戰役，格外有指標意義。《繼續閱讀》

雙方先發

【美國】

1（二）Kinsler
2（中）Jones 
3（左）Yelich 
4（三）Arenado 
5（一）Hosmer 
6（右）McCutchen 
7（捕）Posey 
8（DH）Stanton 
9（遊）Crawford 
投手 Tanner Roark

【日本】

1（DH）山田哲人
2（二）菊池涼介
3（右）青木宣親
4（左）筒香嘉智
5（一）中田翔
6（遊）坂本勇人
7（三）松田宣浩
8（中）秋山翔吾
9（捕）小林誠司
投手 菅野智之

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.