經典賽Live》東西霸主大對決 美日先發名單出爐
2017/03/22 08:02
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賽前報導
日本和美國相隔8年再度於世界棒球經典賽交手，雙方28名球員中，美國悉數是大聯盟各隊主力，其中更有超過20個打過明星賽；日本扣除唯一在太空人效力的青木宣親外，全由日職球星組成，這場堪稱檢視東西方棒球實力的歷史戰役，格外有指標意義。《繼續閱讀》
雙方先發
【美國】
1（二）Kinsler
2（中）Jones
3（左）Yelich
4（三）Arenado
5（一）Hosmer
6（右）McCutchen
7（捕）Posey
8（DH）Stanton
9（遊）Crawford
投手 Tanner Roark
【日本】
1（DH）山田哲人
2（二）菊池涼介
3（右）青木宣親
4（左）筒香嘉智
5（一）中田翔
6（遊）坂本勇人
7（三）松田宣浩
8（中）秋山翔吾
9（捕）小林誠司
投手 菅野智之
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