經典賽》日本守備賠掉勝利 美國首度殺進冠軍戰

日本休息室氣氛沉悶。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界職棒兩大強權三度在經典賽碰頭，日本從東京巨蛋移往道奇球場，內野守備頻頻出狀況，有形隱形失誤賠上勝利，終場以1：2輸球，連續兩屆止步4強，美國則是首度殺進經典賽冠軍戰，明天9時將跟波多黎各爭天下。

美日在經典賽史交手過2次，2006年8強賽美國4：3贏球、2009年4強賽日本9：4獲勝，第三度對決雙方派出菅野智之、洛克（Tanner Roark）在雨中交鋒，前3局皆表現精采，沒有掉分。

賽事中前半段得失分圍繞在4屆金手套的二壘手菊池涼介，4局上處理耶利奇強勁滾地球意外發生失誤，導致麥卡琴的適時安打讓美國先馳得點。6局下，菊池無懼瓊斯（Nate Jones）近百英里的火球，一棒轟出右外野大牆扳平，戴罪立功。

菊池守備失誤。（法新社）

日本先發菅野智之表現亮眼，主投6局送出6次三振，被敲3安打掉1分非責失，7局由前兩輪無失分的千賀滉大接手，前4名美國打者通通吃下三振，威風八面。不過，日本守備又再此時出現狀況。

8局上，連吞千賀4K的美國，靠克勞佛、金斯勒雙安突圍，攻占二三壘，日本縮小內野要抓本壘，千賀確實讓瓊斯掉進佈陣，未料三壘手松田宣浩接得不乾淨，只能傳一壘抓出局數，讓美國跑回1分超前。

兩次有形無形失誤賠上2分，日本欲在8局下反攻，一度突破強力終結者梅倫森（Mark Melancon）攻占一二壘，美國換上奇兵奈謝克（Pat Neshek），成功讓重砲筒香嘉智擊出飛球出局，化解大危機，並於9局推出終結者葛雷格森（Luke Gregerson）守城，三上三下奪勝。

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