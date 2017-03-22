經典賽》日本守備罕見亂流 坂本勇人超美技救1分（影音）
2017/03/22 10:37
〔體育中心／綜合報導〕前兩輪美技連連的日本4屆金手套二壘手菊池涼介，此役前4局守備就出2次差錯，4局上更讓日本付出失分的代價，讓人意外。
菊池3局上策動雙殺時沒有踩到壘包，讓二壘跑者安全上壘，最後靠先發菅野化解危機；4局上就沒這麼幸運，正面滾地球沒接到，讓美國耶利奇上到二壘，再靠麥卡琴適時安打攻回分數。
此外，日本處理4局上的不營養飛球時，二游與中外野一度不知道誰要處理，所幸游擊手坂本勇人演出美技，否則日本至少會再掉1分。
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