經典賽》第一個改判出現！日本差點付出代價（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本二壘手菊池涼介在前兩輪賽事美技連連，就連美國媒體也刮目相看，不過他在3局上一個大意，差點讓日本復出代價。

3局上，波西擊出美國首支安打，史坦頓擊出滾地球形成雙殺，但裁判看完重播發現菊池沒有確實踩壘包，改判成二壘跑者安全上壘，所幸日本先發菅野臨危不亂，連續讓克勞佛、金斯勒擊出滾地球出局，化解危機。

日本與美國2006年經典賽首度對決時，曾經出現「世紀大誤判」，讓日本人難以忘懷，本屆經典賽已導入重播輔助判決，任何判決都會被嚴格檢視，總計雙方前3局就啟動4次電視重播來確認判決。

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