經典賽》大雨也不怕 中田翔首局就飆守備美技（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕日本一壘手中田翔不僅很會打全壘打,今對美國首局就演出守備美技,靠著一壘觀眾席旁邊,伸長左手抓下界外球,幫助先發菅野智之首局投出三上三下。

美日比賽的道奇球場降起雨來,雖然球賽順利開打,但是泥濘的場地將增加雙方守備上的困難。