經典賽》大雨也不怕 中田翔首局就飆守備美技（影音）

2017/03/22 09:29

〔體育中心／綜合報導〕日本一壘手中田翔不僅很會打全壘打，今對美國首局就演出守備美技，靠著一壘觀眾席旁邊，伸長左手抓下界外球，幫助先發菅野智之首局投出三上三下。

美日比賽的道奇球場降起雨來，雖然球賽順利開打，但是泥濘的場地將增加雙方守備上的困難

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