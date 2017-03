經典賽》美國調度出奇招 嚇壞地主球迷笑翻日網友（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕美國今以2:1擊敗日本,首次闖進經典賽冠軍戰,回顧整場比賽最神奇的調度,就是8局下美國派上右側投對決左打,結果化解此役最大的危機,堪稱此役最關鍵時刻。

8局下,日本面對剛簽4年6200萬美元(約19億台幣)的巨人終結者梅倫森(Mark Melancon),代打內川聖一敲安上壘,並靠山田哲人短打上二壘,梅倫森雖然三振菊池,但對青木宣親投出保送,被攻占一二壘。

此時美國毅然決然換下梅倫森,要讓右手側投奈謝克(Pat Neshek)對決左打重砲筒香嘉智,一般來說側投會被左打剋,但是美國奇特調度收到成效,奈謝克讓筒香擊出右外野飛球,驚險守住1分領先。

有趣的是,筒香這一擊看起來非常嚇人,本壘後方的美國球迷懊惱抱頭的模樣被攝影師捕捉,殊不知是飛球出局,引起日本網友爆笑。

你也會想看這些新聞:

【合計9座金手套 2大內野守備斷日本冠軍夢(影音)】

【大聯盟流口水 菅野智之狂飆K的秘密曝光】

【美球探瘋狂探詢的日投 2局5K影片登MLB官網】

【日本守備罕見亂流 坂本勇人超美技救1分(影音)】



【美日全明星先發陣容 年薪總和差這麼多!】

本壘後方的美國球迷被嚇到抱頭。(取自推特)