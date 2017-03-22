經典賽》美國調度出奇招 嚇壞地主球迷笑翻日網友（影音）
2017/03/22 14:19
〔體育中心／綜合報導〕美國今以2：1擊敗日本，首次闖進經典賽冠軍戰，回顧整場比賽最神奇的調度，就是8局下美國派上右側投對決左打，結果化解此役最大的危機，堪稱此役最關鍵時刻。
8局下，日本面對剛簽4年6200萬美元（約19億台幣）的巨人終結者梅倫森（Mark Melancon），代打內川聖一敲安上壘，並靠山田哲人短打上二壘，梅倫森雖然三振菊池，但對青木宣親投出保送，被攻占一二壘。
此時美國毅然決然換下梅倫森，要讓右手側投奈謝克（Pat Neshek）對決左打重砲筒香嘉智，一般來說側投會被左打剋，但是美國奇特調度收到成效，奈謝克讓筒香擊出右外野飛球，驚險守住1分領先。
有趣的是，筒香這一擊看起來非常嚇人，本壘後方的美國球迷懊惱抱頭的模樣被攝影師捕捉，殊不知是飛球出局，引起日本網友爆笑。
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本壘後方的美國球迷被嚇到抱頭。（取自推特）
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