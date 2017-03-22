經典賽》合計9座金手套 2大內野守備斷日本冠軍夢（影音）
2017/03/22 13:06
〔體育中心／綜合報導〕四強賽從東京巨蛋轉戰道奇球場，日本在雨中泥濘的內野頻頻出現狀況，所有失分都跟守備瑕疵有關係，令人意外的是這些差錯出自合計9屆金手套的菊池涼介、松田宣浩。
菊池涼介是日職2013-16年連續4屆金手套的二壘手，經典賽前兩輪在東京巨蛋美技連連，還獲得美國媒體關注，但在此役3局上先是策動雙殺沒踩好二壘，4局上更在接滾地球時發生失誤，讓美國攻占二壘，再靠安打攻回分數。
松田宣浩則是日職2011年、2013-16年的5屆金手套三壘手。8局上，美國攻占二三壘時，日本縮小內野圈，也確實讓美國擊出滾地球掉進佈陣，但松田宣浩接得不乾淨，只能傳一壘抓出局數，讓美國跑回致命的超前分，顯然道奇球場的泥濘內野對日本守備員產生影響。
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