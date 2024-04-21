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中職》昨賽後被關在地下室 洪總怒批澄清湖球場場方「把台鋼當敵人」

2024/04/21 13:47

洪一中。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨在澄清湖主場中止7連敗，但今賽前總教練洪一中一開口不是贏球的喜悅，而是重話痛批球場工作人員，「這個球場的工作人員對我們不太友善，昨天我還被關在地下室出不去！」

「台鋼雖然沒有認養澄清湖，但工作人員也不要把台鋼當敵人。」洪總今天賽前的語氣很重，他指出昨天賽後被關在地下室停車場出不去，「他們就故意把鐵門關起來，我抓狂後搥門，才把門打開。」洪總指了自己的右手大姆指，「我都搥到淤青了。」

洪總指出，「昨晚5點的比賽，但我們8點40幾分要離開球場，就被關在地下室出不去了，實在很離譜。」由於澄清湖球場的地下室停車場尚未整修也並未開放，台鋼球團事前就跟球場的場務主管協調，希望能夠開放教練和球員停車使用，不然若停在球場外面都是球迷，進出也會受到影響。

還原昨晚抗議過程，洪總表示，昨一到地下室就發現鐵門是關著，就先去按鐵門旁邊開關要把門打開，「結果才啟動就立刻停止，明顯是外面有人又把鐵門關起來。」場方人員先在鐵門外告訴洪總是廠商將門關起來，要連絡廠商才能打開，洪總說：「結果我等了10分鐘都沒動靜，就抓狂氣得搥門，結果門就打開了，明顯搖控器就在場方手上。」好不容易等門打開，洪總說在他後面也還有球員等著開車出去，大家都被卡住了。

洪總表示，儘管開季前7場在澄清湖球場的票房很不錯，但這是因為台鋼球團確實很用心在經營高雄，只是場方人員的態度如此，他仍會向高層建議，如果有機會主場要外移就移出去。

其實去年台鋼使用澄清湖球場當訓練基地時，洪總跟教練林振賢也曾因為提早到球場而遭到工作人員刁難的事情，洪總說：「他們堅持要早上8點才開門，儘管我已經看到工作人員都在裡面，而且我們也沒有要使用球場、只是先換衣服，警衛還是說沒辦法，主管說不能開。」

洪一中。（記者林正堃攝）

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