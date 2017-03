經典賽》美球探瘋狂探詢的日投 2局5K影片登MLB官網

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕日本後援投手千賀滉大前兩輪無失分,今對美國雖然吞下敗投,但是內容非常出色,2局狂飆5次三振,影片還被剪輯到大聯盟官網,本屆經典賽精彩的表現勢必會獲得美國高度關注。

千賀今在7局後援登板,一連K掉哈斯莫、麥卡琴、波西與史坦頓4人,可惜被克勞佛、金斯勒連續敲安後,隊友松田宣浩守備沒能幫忙,讓瓊斯擊成的滾地球抓不到本壘而失掉超前分。即便如此,千賀仍然穩住陣腳,再對耶利奇飆出三振解危。

千賀此役中繼2局,飆出5次三振。本屆經典賽中,他總共投11局,僅失掉1分,飆出高達16次三振,防禦率僅0.81,也難怪日媒傳出有美國球探直接詢問千賀何時成為自由球員,更被美國媒體「Sports on Earth」選為最大驚喜的日本球員之一。

你也會想看這些新聞:

【大聯盟流口水 菅野智之狂飆K的秘密曝光】



【美日全明星先發陣容 年薪總和差這麼多!】

【美國若晉級冠軍戰 50億元球星將擺板凳】

千賀滉大。(今日美國)