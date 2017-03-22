經典賽》美球探瘋狂探詢的日投 2局5K影片登MLB官網
2017/03/22 13:34
〔體育中心／綜合報導〕日本後援投手千賀滉大前兩輪無失分，今對美國雖然吞下敗投，但是內容非常出色，2局狂飆5次三振，影片還被剪輯到大聯盟官網，本屆經典賽精彩的表現勢必會獲得美國高度關注。
千賀今在7局後援登板，一連K掉哈斯莫、麥卡琴、波西與史坦頓4人，可惜被克勞佛、金斯勒連續敲安後，隊友松田宣浩守備沒能幫忙，讓瓊斯擊成的滾地球抓不到本壘而失掉超前分。即便如此，千賀仍然穩住陣腳，再對耶利奇飆出三振解危。
千賀此役中繼2局，飆出5次三振。本屆經典賽中，他總共投11局，僅失掉1分，飆出高達16次三振，防禦率僅0.81，也難怪日媒傳出有美國球探直接詢問千賀何時成為自由球員，更被美國媒體「Sports on Earth」選為最大驚喜的日本球員之一。
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千賀滉大。（今日美國）
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