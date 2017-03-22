經典賽》菊池砲轟158火球 球迷：以為美國接殺了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本4屆金手套二壘手菊池涼介因為發生失誤，使得日本在4局上半掉分，但他在6局下半棒打瓊斯（Nate Jones）的快速球，轟出陽春砲扳平比分。

瓊斯對決菊池最快球速飆出99.2英里（約159.6公里），最後一顆97.9英里（約157.5公里）被轟出又外野大牆，日本1：1扳平。有趣的是，右外野手麥卡琴跳得非常高，讓不少球迷以為美國又演出沒收全壘打的戲碼。

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