經典賽》日本怎麼了？ 守備又出包被攻超前分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本守備又在8局上出狀況，二三壘有人情況下，美國瓊斯擊出滾地球，原本落入日本的趨前佈陣，但是5屆金手套三壘手松田宣浩處理不乾淨，只能傳一壘抓出局數，讓美國攻下超前分。

你也會想看這些新聞：

【日本、美國最新戰況】



【菊池砲轟158火球 球迷：以為美國接殺了（影音）】

【日本守備罕見亂流 坂本勇人超美技救1分（影音）】

【第一個改判出現！日本差點付出代價（影音）】

【大雨也不怕 中田翔首局就飆守備美技（影音）】

【美日全明星先發陣容 年薪總和差這麼多！】