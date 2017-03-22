經典賽》日本怎麼了？ 守備又出包被攻超前分（影音）
2017/03/22 12:02
〔體育中心／綜合報導〕日本守備又在8局上出狀況，二三壘有人情況下，美國瓊斯擊出滾地球，原本落入日本的趨前佈陣，但是5屆金手套三壘手松田宣浩處理不乾淨，只能傳一壘抓出局數，讓美國攻下超前分。
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