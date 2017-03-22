MLS》曼聯願意放人 「小豬」加盟芝加哥火焰
2017/03/22 15:44
〔體育中心／綜合報導〕英超豪門曼聯昨晚於官網上宣布，德國球星「小豬」舒維辛泰格（Bastian Schweinsteiger）正式離隊，並加盟美國大聯盟（MLS）的芝加哥火焰隊。
火焰隊在官方聲明中歡迎舒維辛泰格加盟，並表示只要通過體檢、處理好MLS登錄與簽證事宜，就能讓他出賽。「這是歷史性的一刻，」火焰隊總管羅德里格斯（Nelson Rodriguez）表示，「我們得到擁有冠軍經驗的偉大球員，他的天賦與態度值得全隊效法，接下來我們也將繼續打造一支強隊。」
舒維辛泰格自1998年起效力拜仁慕尼黑青訓，後來在2002年成為主力球員，13年間贏得8次德甲冠軍、7次德國盃冠軍、2次德國足協盃、2次德國超級盃、1次歐冠、1次歐洲超級盃、1次世俱盃，但在2015年轉投曼聯後，舒維辛泰格的上場時間隨即大減。
國家隊方面，舒維辛泰格生涯出戰121場比賽，先後參加2004、2008、2012、2016年的歐洲國家盃，以及2006、2010、2014年的世界盃，並在2014年隨隊贏得世界盃冠軍。2016年歐洲國家盃後，舒維辛泰格宣布正式從國家隊退休。
舒維辛泰格。（資料照，法新社）
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