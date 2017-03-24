經典賽》瓊斯奪冠大放厥詞 莫里納怒：你什麼都不了解

瓊斯（中）。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕美國奪經典賽冠軍，瓊斯（Adam Jones）賽後爆料對手提早準備相關慶祝活動成為他們的動力，這番言論惹毛「護國神捕」莫里納（Yadier Molina），直接傳簡訊正面回擊瓊斯，並要求他跟波多黎各人民道歉。

美國以8：0奪冠後，瓊斯透露波多黎各賽前就準備好冠軍T恤，還有一班飛回波多黎各的班機要冠軍遊行，「我們不能接受，所以就做我們該做的。」

莫里納今天受訪表示，瓊斯根本什麼都不了解就大放厥詞，講這些話已經很不應該，更不用說公開嘲笑，「他根本不知道這些對我們人民的意義。」

飛回家鄉的班機確實存在，然而，無論奪冠與否，波多黎各都會回去跟人民一起慶祝在經典賽的好表現。「這是為何我傳簡訊給他，『聽著，當你在春訓、你在練球的時候，我們帶著我們的亞軍回國與民同歡，反觀你根本不知道該怎麼慶祝，你根本不知道冠軍的意義。』」莫里納說。

相較於冷感的美國球迷，波多黎各相當狂熱於經典賽，特別是看到自己的球隊殺進決賽要與美國爭冠，三壘手柯瑞亞（Carlos Correa）就說，他們打經典賽期間，正是波多黎各當地治安最好的時候，因為大家都在看球。

「每個人都將頭髮染金（波多黎各全隊球員都染金）支持著我們，就算現在是最難過的時刻，整個國家都支撐著我們。」

波多黎各全隊帶著亞軍飛回國，獲得熱烈歡迎。（取自推特）

波多黎各慶祝活動依舊。（取自推特）

莫里納。（法新社）

波多黎各首都聖胡安的街頭的大螢幕直播。（美聯社）

波多黎各首都聖胡安的球迷相當熱衷經典賽。（美聯社）

波多黎各首都聖胡安的球迷相當熱衷經典賽。（美聯社）

波多黎各首都聖胡安的球迷相當熱衷經典賽。（美聯社）

球迷在波多黎各首都聖胡安的街頭擠得水洩不通。（美聯社）

波多黎各首都聖胡安的球迷難掩失望。（美聯社）

波多黎各首都聖胡安的球迷難掩失望。（美聯社）