經典賽》莫里納要求瓊斯道歉 美球迷：他做錯什麼？

莫里納與瓊斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕甫奪冠的瓊斯（Adam Jones）爆料對手決賽前就準備好相關慶祝活動，激起美國的求勝意志，波多黎各隊長莫里納（Yadier Molina）回擊瓊斯不懂經典賽對他們家鄉的影響力，要求他跟波多黎各人民道歉，引爆戰火。雙方言論也讓兩邊球迷在網路上發表不同看法。

一名叫做「John」的球迷在《運動畫刊》新聞底下留言，「我不懂，莫里納說瓊斯人在春訓，不知如何慶祝冠軍…現在是棒球季吧，棒球員本來就該投入訓練，這是他們的工作；而你莫里納現在跟人們慶祝？經典賽結束了，為何要慶祝輸掉的球賽？你也是職業球員，應該要快點回來工作。」

一名叫做「Michael」的球迷則在ESPN留言，「不想說難聽話，但還記得你們全勝的時候多囂張嗎？這可能解釋為何會發生這些誤解。」

不過另一名球迷「Alicea」回應他，「這個評論有失公允，波多黎各是經典賽最謙虛的球隊，他們會在賽前賽後禱告，然後美國昨晚慶祝完之後，還在球場等美國慶祝完，只為了跟他們握手，如果要說這支球隊有什麼，我想就是尊重。」

還有一名波多黎各球迷「Carlos」貼出今天遊街歡慶的照片，「看，這就是今天的遊行，無論輸或贏都有，瓊斯沒有充分理解那架早已預定好的班機，那是波多黎各政府早就準備好的，無論結束如何；至於冠軍T恤？你有注意到美國奪冠後馬上就穿同樣的T恤嗎？每個人都是這樣做的。」

然而也有名「Erik」的球迷回覆，「瓊斯為何要道歉？這就是他認為美國奪冠的理由之一，沒有說錯什麼吧。」

波多黎各慶祝活動依舊。（取自推特）