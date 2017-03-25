冰球》中國球員打人符合規則？台灣球迷氣的是這件事（影音）
2017/03/25 08:00
冰球賽後爆發衝突。（冰球協會提供）
〔體育中心／綜合報導〕U18冰球錦標賽第三級賽事昨爆發衝突，贏球的中國情緒失控，動手毆打台灣選手，甚至還舉國旗挑釁地主球迷，引起台灣網友熱烈討論，有人說打架固然是冰球的一部份，但中國贏球了、現場球迷也鼓掌了，「你到底是在打三小？」
中國以4：0獲勝後，現場台灣球迷很有風度地給予熱烈掌聲，未料中國13號王梓喬動手打我國鍾佳諺，全隊衝到場中鬥毆。衝突稍緩後，中國球員不肯罷休，高舉五星旗對觀眾席挑釁，激怒整場忍耐已久的台灣球迷，終於舉起賽中因遵守奧會模式而不得舉出的國旗。
比賽結束後，台灣網友在PTT瘋狂討論，有人說中國球贏了，台灣球迷也鼓掌了，「你到底是在打三小？」、「當別人拿著他們的國旗嗆聲我們的時候，我們卻連我們的國旗都沒辦法坦蕩蕩show在螢幕上」
不過也有部分球迷說，「冰球比賽就是要打架啊！第一次看喔？」、「打架本來就是冰球一部分」；但也有人說，「原來比賽結束打架還合法啊?真的別出來丟人現眼」、「還拿五星旗挑釁觀眾，連在台灣都這麼囂張。」
關於這起群架事件，今上午將召開裁判會議決定是否給予兩隊禁賽處分，但通常是會對出手的球員禁賽，而下午仍有3場比賽要進行，下午1時中國對紐西蘭、4時以色列對土耳其、8時台灣對保加利亞。
影片（衝突從2:22:57開始）
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